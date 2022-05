Segundo a autarquia, durante o festival, que vai na sua quinta edição, "a cidade de Lamego receberá diversas personalidades de reconhecido mérito nas áreas da literatura, da música e do teatro".

Mário Cláudio, Isabel Rio Novo, Paulo M Morais, Daniel Bernardes e José Valente serão alguns dos oradores convidados.

"O programa de 'Lamego Cidade Poema' é vasto e abrangente, com sessões para todas as idades e todos os gostos: palestras, concertos, 'stand up poetry', teatro infantil, declamação encenada, pintura e exposições", acrescentou.

A comunidade escolar foi envolvida no festival e, logo na abertura, no dia 02, realiza-se um concerto com música de Vítor Blue e poesia de alunos do ensino secundário das escolas de Lamego.

A autarquia recordou que, ao longo deste ano letivo, "centenas de alunos do ensino secundário foram convidados a escrever poesia e a fazer a ilustração do cartaz do evento, através da sua participação em oficinas de escrita e de desenho".

O festival é organizado pelo município, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lamego e a Rede de Bibliotecas Escolares, e conta com a curadoria de Rui Rodrigues e José Pedro Leite.