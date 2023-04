O livro “Letters to Trump”, que reúne correspondência do antigo presidente norte-americano Donald Trump com políticos e figuras públicas, foi editado hoje e já lidera as vendas na Amazon.

O livro é publicado no dia em que tem início, em Nova Iorque, o julgamento de Donald Trump, acusado de violação pela jornalista E. Jean Carroll. "Letters to Trump" ("Cartas a Trump", em tradução livre) colige 150 cartas dirigidas a Donald Trump, fotografias de quem as escreveu e um comentário adicional do ex-presidente. Da lista de personalidades cujas cartas integram "Letters to Trump" fazem parte políticos, membros da realeza, desportistas, empresários e figuras do espetáculo. Entre eles estão os ex-presidentes Richard Nixon, Ronald Reagan e Bill Clinton, a candidata democrata à Casa Branca Hillary Clinton, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, a princesa Diana de Gales e a cantora Liza Minnelli. A agência Efe escreve que nem o preço do livro, 99 dólares (90 euros), impediu a entrada direta no top de vendas da empresa de vendas norte-americana Amazon. Há exemplares autografados por Trump à venda por 399 dólares (cerca de 363 euros). O livro, o segundo que Donald Trump publica depois de ter deixado a presidência dos Estados Unidos (2017-2021), é editado pela Winning Team Publishing, cofundada por Donald Trump Jr., filho mais velho do republicano.