O livro do escritor português Gonçalo M. Tavares intitulado “Uma Menina Está Perdida no seu Século à Procura do Pai” foi distinguido no México com o prémio para melhor tradução de narrativa, anunciou hoje a Porto Editora.

Segundo o grupo editorial, a edição mexicana daquele romance recebeu o Prémio Belas Artes de Tradução Literária Margarita Michelena 2019, o mais importante prémio de tradução do país. O júri atribuiu por unanimidade o prémio à tradução de Paula Abramo, estando a cerimónia de entrega prevista para dia 28 de junho, em Hidalgo, tendo enaltecido a "alta qualidade" da tradução. A "excelência" da obra e a notável "tradução da fascinante imaginação de Tavares" que conseguiu manter a "originalíssima" escrita do autor, foram aspetos também destacados pelo júri. O mesmo livro foi anunciado este ano como finalista do prémio Jean Monnet para o melhor livro europeu publicado em França, colocando o seu autor numa lista da qual figuram "grandes nomes da literatura europeia, como o alemão Bernard Schlink, ou os ingleses Julian Barnes e Graham Swift", segundo a editora. "Uma Menina está Perdida no seu Século à Procura do Pai" já havia sido finalista do Prémio Oceanos, no Brasil, e havia recebido o Prémio Tabula Rasa em Portugal, em 2015. Assim, esta obra, publicada originalmente em 2014, já foi finalista e premiada em quatro países, estando a ser traduzida em várias outras línguas. Praticamente toda a obra de Gonçalo M. Tavares está a ser traduzida no México, bem como em outros países de América Latina, adiantou a editora.