Rui Vargas, Cosmo’s Midnight e Nathy Peluso atuam no segundo dia do festival, enquanto Local Natives e Declan McKenna se apresentarão no terceiro e último dia, 16 de julho.

C. Tangana, Capicua, Woodkid, Sofi Tukker, em formato DJ set, ASAP Rocky, Leon Bridges, Hot Chip e David & Miguel são outros nomes já anunciados.

No cartaz desta 26.ª edição, há ainda a assinalar o cancelamento dos norte-americanos Brockhampton, que há duas semanas anunciaram uma pausa por tempo indeterminado.

A 26.ª edição do SBSR decorrerá de 14 a 16 de julho.