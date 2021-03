Os concertos de apresentação de “Técnicas de Combate” estão marcados para 21 de abril, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, e 27 de abril, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, de acordo com um comunicado da organização.

O concerto no Maria Matos esteve inicialmente marcado para dezembro, mês em que o álbum foi editado, mas teve de ser adiado devido às restrições impostas pelo Governo, no âmbito do combate à pandemia da COVID-19.

Em maio do ano passado, em declarações à Lusa, Luís Varatojo contou que as canções do projeto “resultam de um olhar interventivo da atualidade”.

“De há um ano para cá, comecei a escrever alguns textos sobre notícias que ia lendo no jornal, fui acumulando esses textos e ao mesmo tempo comecei a fazer uns instrumentais com base em samples, que fui fazendo em discos de jazz. Juntei uma coisa à outra para ver o que dava”, explicou.

Em “Política”, o primeiro tema divulgado, Luís Varatojo fala sobre populismos e repete “Associações, sindicatos e partidos/as classes dominantes têm horror aos coletivos”, em “Ninguém quer saber” elenca algumas notícias falsas que encontrou na Internet e, em “Iniquidade”, recorda “Algo está mal quando os 40 mais ricos têm mais que os 2 biliões mais pobres, batemos no fundo e batemos recordes/um novo multimilionário dia sim, dia não”.