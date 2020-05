O Oeiras Ignição Gerador arranca no dia 18 de junho, no Palco Oeiras, com a apresentação dos resultados da segunda edição do Barómetro Gerador Qmetrics, o estudo anual sobre a perceção da cultura em Portugal e que já reflecte o impacto da COVID-19 no consumo cultural.

Seguir-se-ão vários painéis de conversas que procuram responder a questões como: Qual o estado atual da cultura?, com Ana Matos Fernandes (Capicua), Alexandre Farto (Vhils), Jorge Barreto Xavier e Rui Horta; Como é que a atual pandemia nos pode fazer repensar as fronteiras da cultura?, com Joana Gomes Cardoso, João Teixeira Lopes e Paulo Pires do Vale; O que muda no consumo da cultura?, com Grada Kilomba, Margarida Pinto Correia, Salvador Sobral e Sérgio Machado Letria; e Por onde passa o futuro da cultura?, com Clara Não, Constança Entrudo e José Taborda.

No Palco Gerador vai ser lançada a Revista Gerador 31, uma edição que encabeça o tema da dança em Portugal, no ano que marca os 15 anos do fim do Ballet Gulbenkian e que inclui um especial Barómetro Gerador Qmetrics. O músico Luís Severo fecha este primeiro dia, às 20h30, com um concerto no mesmo palco.

No dia 19 de junho, o Palco Oeiras recebe as apresentações dos atores Sara Barros Leitão, Maria João Luís, André Gago, dos músicos Mundo Segundo, Tó Trips e Selma Uamusse, dos artistas Miguel Januário (Mais Menos) e Vasco Araújo e do Chef Kiko. O palco recebe ainda duas convidadas internacionais: a norte-americana Nina Simon, CEO da OF / BY / FOR ALL, uma organização sem fins lucrativos global que cria ferramentas digitais para ajudar as organizações cívicas e culturais a tornarem-se mais inclusivas, relevantes e sustentáveis; e María Acaso, diretora da área de educação do Museo Reina Sofia, em Madrid.

No Palco Gerador o dia termina com "Espero-te Bem", uma obra performativa criada em exclusivo para o Oeiras Ignição Gerador que conta com a participação de quatro atores (Carla Chambel, Heitor Lourenço, Mariana Pacheco e Pedro Laginha) e que foi pensada de raiz para uma plataforma digital de comunicação. A autoria é de Tiago R. Santos e a direção artística de Carla Chambel.

No último dia do festival, dia 20 de junho, o Palco Oeiras é dedicado a masterclasses, com a poetisa Matilde Campilho, o holandês Wouter van der Horst, especialista na transformação digital de museus, como o Rijksmuseum, em Amesterdão, o gestor de marcas Carlos Coelho, a atriz Carla Maciel, o ilustrador Nuno Saraiva e o músico Benjamim, que irá refletir sobre o futuro da música independente e ainda subir mais tarde ao Palco Gerador para um concerto. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, encerra neste dia o programa do Palco Oeiras. Já as atrizes Mia Tomé e Isabel Costa juntam-se no Palco Gerador para a performance Laboratório do Brinde, o brinde virtual que encerra o festival.

"E se fosse possível no online pedir uma cerveja ou aconchegar o estômago numa zona de restauração, ficar à conversa nos intervalos e até espreitar o WC? No dia 1 de junho será possível visitar no site do Gerador o recinto deste festival online que dramatiza no digital a experiência habitual de um festival de verão", avança ainda a organização.