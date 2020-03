Marcus Vinicius Quiroga segue também ensaístas como Carlos Reis, o especialista em estudos queirosianos que presidiu ao júri de seleção do Prémio Literário Ferreira de Castro, e, nesse contexto, confessa: "Eu era leitor do Carlos Reis, aprendi Literatura Portuguesa com ele e conhecê-lo agora na entrega do prémio - ver que o autor existe mesmo - foi outra felicidade".

O escritor brasileiro admite, contudo, desconhecimento total quanto à poesia portuguesa contemporânea. "Não há poetas portugueses no Brasil. Acredito que haja quem esteja escrevendo poemas, mas a realidade é que esses livros não são editados no Brasil, não chegam às nossas livrarias", afirma.

O livro "Não viajarei por nenhuma Espanha" reúne uma série de textos explorando a temática da cultura ibérica e distinguiu-se entre os cerca de 70 candidatos ao Prémio Literário Ferreira de Castro, pelo que o júri definiu como a particular sensibilidade expressa na "unidade temática e estilística" dessa abordagem.

Marcus Vinicius Quiroga vai dedicar essa obra aos seus avós portugueses, a título póstumo, e defende que, ao debruçar-se sobre a cultura ibérica, "o livro fala por extensão do Brasil, tendo, por isso, um significado especial enquanto testemunho do caminho partilhado por várias gerações" da sua família.

"Um brasileiro não vem a Portugal - ele retorna a Portugal. É difícil saber onde realmente termina um país e começa o outro, e, sobretudo no caso dos descendentes de emigrantes, eles não sabem bem o que fazer com todas essas referências", defende.

Um dos trabalhos de Marcus Vinicius Quiroga recentemente premiado no Brasil foi o poema "Inventário". Entre várias estrofes sobre memórias de infância do autor, o lusodescendente revela: "Penso no pai sempre com uma pasta / de desatenções na mão. / Esqueceu os afetos trancados / em alguma gaveta do escritório. / Tinha pressa de chegar a algum lugar, / embora ele não soubesse nomeá-lo. / Será que sou sua continuidade / ou o seu contrário?".