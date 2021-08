Mário Moita evidenciou-se por recuperar uma tradição oitocentista de interpretar fado ao piano, com temas como “Amores de Lisboa”, de Manuel Sérgio, ou “O Luar é meu amigo”, de Alberto Janes, musicados por si, e tem realizado várias digressões no Japão e no Brasil, onde participou, em 2009, na “Virada Cultural”, que, anualmente, em maio, anima durante 24 horas as ruas de S. Paulo.

O músico e cantor, em declarações à agência Lusa, afirmou que em Portugal não tem tido oportunidades para apresentar o seu trabalho: “Por exemplo, eu nunca fui ao grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, mas no Brasil fiz digressões em salas como igual lotação, sempre cheias, como o Teatro Ademir Rosa, em Florianópolis”, onde cantou e tocou com a sinfónica local.

No Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, cidade de onde é natural, Mário Moita vai ser acompanhado pelo músico José Liaça (piano e acordeão), com quem gravou o seu primeiro álbum, “Sons Ibéricos” (1999).

“Vou apresentar o espetáculo de forma cronológica desde ‘Bairro Alto’, uma homenagem a Carlos do Carmo, falecido este ano, fado com que me estreei, passando em revista as minhas participações televisivas e depois o meu repertório que faz parte dos CD ‘Fado Navegante’, ‘Alentejo ao Piano’, e do meu último DVD, gravado no Teatro CIC em Florianópolis”, disse à Lusa Mário Moita.

"Aos amigos de Lisboa", "Coimbra", "Lisboa à noite" e "Recado a Lisboa" são outros temas do seu repertório, que tem apresentado em Espanha, Japão, Brasil, Roménia, Itália, Estónia, Coreia do Sul, Macedónia do Norte, Estados Unidos, França, Canadá e Chipre.

“Internacionalmente tenho sido muito bem acolhido, e fico contente por levar a nossa música a outras paragens”, afirmou o músico, o único artista português distinguido com o Troféu Gonzagão, considerado o “Óscar da música do nordeste” no Brasil.

No âmbito dos seus 40 anos de carreira, Mário Moita tem previsto publicar um livro de partituras de fado, dedicado a Amália Rodrigues, que incluirá fados seus e do repertório da diva.