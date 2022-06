As três últimas confirmações foram esta terça-feira anunciadas pela promotora Música no Coração, a par de outras novidades, numa conferência de imprensa no Meco.

A 26.ª edição do SBSR decorrerá na Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco entre os dias 14 e 16 de julho, mas a música começa logo no dia 13, com o ‘warm-up’, aquecimento, no qual haverá DJ 'sets' de Capitão Fausto, Biia, Nuno Dias e Yanagui.

O cartaz da 26.ª edição, dividido por quatro palcos, conta com bandas e artistas como A$AP Rocky, C. Tangana, DaBaby, Foals, Jamie xx, Metronomy, Hot Chip, Leon Bridges, Boy Pablo, Local Natives, Capicua, David & Miguel, Fred, Lura, Filipe Karlsson e Conjunto Cuca Monga. Kevin Morby também deveria atuar no festival, mas acabou por cancelar a digressão que incluía o concerto no SBSR.

O espaço de campismo, gratuito para quem compra passe de 3 dias e onde haverá um supermercado, abre no dia 13 de julho às 10h00 e encerra no dia 17 às 17h00. Nos dias 14, 15 e 16 de julho haverá autocarros gratuitos para a Praia do Meco, reforçados com ‘shuttles’, “de modo a reduzir a circulação de carros nos acessos ao festival”.