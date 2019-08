O cantor Miguel Angelo sobe, pela primeira vez, ao palco do grande auditório do TMG, no dia 20 de setembro e, no dia 27 de novembro, é a vez do grupo The Gift atuar naquele espaço, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

Ainda na música, destaque para as comemorações do Dia Mundial da Música, 1 de outubro, com a realização da iniciativa MúsicaAconchego, que vai consistir na realização, ao longo do dia, de nove miniconcertos e de um concerto completo, entre as 10:00 e as 23:30.

Na conferência de imprensa de apresentação da programação do TMG para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o coordenador e programador Victor Afonso afirmou que os concertos serão realizados em "sítios inusitados" do complexo cultural, como a sala de ensaios, o edifício polifónico e o ‘foyer' do grande auditório.

Segundo o responsável, a organização convidou para a iniciativa "exclusivamente músicos da Guarda ou que tenham uma ligação forte" à cidade.