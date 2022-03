De acordo com a APE, esta sessão terá como interveniente a professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra Cristina Robalo Cordeiro, que falará sobre a vida e a obra do escritor.

Trata-se de um “desafio à comunidade de leitores deste escritor humanista, mas é sobretudo o mote para leituras de textos de Miguel Torga, em voz alta”.

Este é o registo de todo o ciclo de homenagens, “Traga um livro e dê voz à obra do autor”, que convida as pessoas a levarem um livro do autor homenageado e a fazerem leituras em voz alta de passagens à sua escolha.

A sessão seguinte terá lugar no dia 19 de abril, e homenageará Natália Nunes, contando com as intervenções de Annabela Rita e Cristina Carvalho, seguindo-se, a 10 de maio, a evocação de Natália Correia, com a participação de Fernando Dacosta e Helena Roseta.

No dia 8 de junho, a escritora homenageada será Maria Ondina Braga, numa sessão que contará com a participação de Isabel Cristina Mateus.

Considerado uma figura incontornável da literatura portuguesa, o primeiro homenageado, Miguel Torga, Prémio Camões em 1989, nasceu em 1907 e morreu em 1995, tendo deixado uma vasta obra que abrange poesia, prosa, romance e até teatro, traduzida para diversas línguas.