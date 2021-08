O programa da convenção, que pode se consultado em www.millisboa.com, inclui, entre outros, um discurso ‘keynote’ do académico e consultor na área da economia da cultura Andy C. Pratt, que irá apresentar “estratégias para uma visão a longo prazo de recuperação do setor e de todos os seus agentes”, e 20 debates “sobre os tópicos que ocupam a atualidade dos setores da música e da cultura”.

O MIL, com um programa de 50 concertos e uma convenção dedicada à promoção e internacionalização da música dos países de língua portuguesa, decorre entre 15 e 17 de setembro no Hub Criativo do Beato.

O MIL irá decorrer em formato presencial, depois de a edição física do ano passado ter sido cancelada e terem acontecido algumas atividades em formato digital em 2020.