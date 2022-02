Lena D'Água vai subir ao palco do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no âmbito do Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados. O concerto está marcado para o dia dia 13 de fevereiro, às 21h30.

"Nos concertos, Lena d’Água recupera alguns dos principais temas do seu repertório, da década de 1980 até ao presente", adianta a promotora. “Sempre que o amor me quiser”, “Demagogia”, “Grande Festa” e “Hipocampo” não vão ficar de fora do alinhamento.

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou a cantora a escolher a sua playlist do Dia dos Namorados.

PLYALIST DE LENA D'ÁGUA:

Richie Campbell - Water (feat. Slow J & Lhast)

Lena d’Água - Voltas Trocadas

Slow J - Nada a Esconder

Mac Miller - Blue World

Billie Eilish - wish you were gay

Lena d’Água - Sempre que o amor me quiser - Live

Luís Severo - Primavera

Janeiro - oh meu amor