Luísa Sobral atua no próximo dia 12 de fevereiro no Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados. A cantora, intérprete e compositora vai subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira, Santarém

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou a artista a escolher 10 canções para celebrar a data. Na playlist, Luísa Sobral destacou temas de Chico Buarque, Sting, Rui Veloso, Salvador Sobral, Elis Regina, A Garota Não, entre outros.

"O Festival Montepio às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país. Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível", frisa a promotora.

PLAYLIST DE LUÍSA SOBRAL:

1 - Chico Buarque - Valsinha

2 - Sting - Practical Arrangement

3 - Bon Dylan - Make You Feel My Love

4 - Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

5 - Rui Veloso - Não queiras saber de mim

6 - Márcia e António Zambujo - Vai e Vem

7- Salvador sobral - Fui ver meu amor

8 - Luísa Sobral - Para ti

9 - Elis Regina - Atrás da porta

10 - A Garota Não - No dia do teu casamento