Na oficina estarão em foco as obras sensoriais da artista datadas entre 1965 e 1969, que exploravam o ato de vestir como um veículo criativo e obra de arte, "permitindo a observação das interconexões entre diferentes formas de expressão, delineando a produção de arte contemporânea em busca pelo indivíduo", segundo informação do museu.

Nascida em Belo Horizonte, no Brasil, Lygia Clark (1920-1988), pseudónimo de Lygia Pimentel Lins, foi uma pintora e escultora que se autointitulava "não artista” e que se interessou pela ligação entre a arte e a psicoterapia.

Foi uma das fundadoras do Grupo Frente, criado em 1954, tendo-se dedicando-se ao estudo do espaço e da materialidade do ritmo.

Flavia Jakemiu Araujo Bortolon tem um pós-doutoramento em História da Arte na Universidade Nova de Lisboa, e é doutora e mestre em História pela Universidade Federal do Paraná, no Brasil, também com uma pós-graduação em moda, comunicação e produto.