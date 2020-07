Segundo o município de Mêda, presidido por Anselmo Sousa, os primeiros espetáculos vão decorrer de quinta-feira a sábado e os seguintes nos dias 6, 7 e 8 de agosto, sempre com início às 21:30.

"Os espetáculos, que excecionalmente este ano decorrerão no Recinto de Festas, visam criar oferta cultural, adaptada às atuais exigências impostas pela pandemia COVID-19", refere a autarquia em comunicado publicado na sua página oficial da internet.

Segundo a nota, a entrada no recinto é gratuita, mas a reserva de lugar é obrigatória (as reservas podem ser feitas online em www.cm-meda.pt/inscricao-concertos-ao-ar-livre/ ou nas instalações da Casa da Cultura de Mêda).

O primeiro bloco de concertos do terceiro ciclo Música A Gosto começa na quinta-feira, com um espetáculo comemorativo do centenário de Amália Rodrigues, pelo projeto Vox Angelis.

A sexta-feira será preenchida com a atuação do grupo brasileiro Soul Bossa (espetáculo dedicado à bossa nova) e, no sábado, o grupo Rádio Zebra relembra "grandes êxitos do pop e do rock", segundo os promotores.

O cartaz dos concertos a realizar nos dias 6, 7 e 8 de agosto será apresentado em breve pela Câmara Municipal de Mêda.

A organização garante que, face à atual situação de pandemia, os espetáculos serão realizados "respeitando todas as medidas de segurança decretadas pela DGS (Direção-Geral da Saúde) e restantes entidades envolvidas".