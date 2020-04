"Living In A Ghost Town", a nova canção dos Rolling Stones, composta por Mick Jagger e Keith Richards e criada durante a quarentena, abre a playlist semanal do SAPO Mag. Em comunicado, Mick Jagger revela que a banda estava "em estúdio a gravar novo material antes da quarentena e havia uma canção que pensávamos que ressoaria nos tempos que estamos a viver".

A canção do grupo é a primeira da lista, que esta semana é marcada pela diversidade de géneros - há canções para todos os gostos e estilos. Quando clicar no play, poderá ouvir os novos singles dos The Killers, The 1975, James Blake, Maluma, Avril Lavigne ou Alicia Keys.

Os novos temas de Bispo, Natiruts, João Só, Janeiro, Ludmilla, Gonçalo Bilé, Benjamim, o grupo DUNKNOW ou dos Três Tristes Tigres também estão em destaque na playlist Música Nova às Sextas.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.