“Um compositor local junta-se a um de outra região para discutir, falar, tocar e partilhar técnicas de criação em frente ao público, com mediação de um anfitrião”, explicou a organização.

Com organização da Capote Música e coprodução da Câmara de Évora, a iniciativa tem a primeira de três sessões marcada para sábado, às 21h30, no Sala dos Leões, no edifício dos Paços do Concelho, com a cantora e compositora Amaura e DJ Sims.

O papel de anfitrião será assumido pelo locutor de rádio e músico Tiago Castro, criador de Acid Acid.

Após uma residência artística de dois dias em Évora, Amaura e DJ Sims vão apresentar “o resultado”, num “ambiente intimista, informal e descontraído, com muito diálogo à mistura e a mediação” de Tiago Castro, disse a organização.

“Aqui não há barreiras entre músicos e público, palco e plateia e o espetador quer-se ativo e interventivo”, salientou.

Este é o primeiro encontro entre compositores de diferentes áreas musicais proporcionado pela iniciativa “Musicálogos”, em que se “invoca a experimentação e o cruzamento de processos criativos”.

As próximas sessões, com o mesmo anfitrião, vão ser a 13 de novembro e a 4 de dezembro, mas os nomes dos artistas convidados ainda não foram divulgados.