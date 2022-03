No ano em que se comemoram 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, de Lisboa ao Rio de Janeiro, o espetáculo propõe formar e também divertir numa criação que o TIL considera “fundamental para desenvolver conhecimentos a partir do passado", dando "origem a uma proposta pedagógica" que demonstra "como as construções didáticas mais não são do que truques de cenografia teatral envoltas na composição musical e coreográfica”, lê-se uma nota da companhia.

“Nas Asas do Sonho” conta a história dupla da aviação e do teatro, desde os estratagemas de Ícaro, passando pelas vicissitudes dos irmãos Montgolfier até às agonias dos animais que primeiro viajaram no espaço, mas também por Bartolomeu de Gusmão e da sua Passarola. O especial relevo vai para a grande aventura que teve como protagonistas Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

Com cenografia de Kim Cachopo, desenho de luz de Tiago Santos e fotografia de David Cachopo, ”Nas Asas do Sonho” tem como intérpretes Beatriz Baptista, Filipa Correia, Miguel Vasques, Paulo Neto e Tiago de Almeida.

A peça é direcionada para crianças com mais de três anos, e vai estar em cena de março a junho. Tem sessões para famílias aos sábados, às 11h00 e às 15h00, e sessões para grupos durante a semana, às 11h00 e às 14h30, mediante marcação prévia.