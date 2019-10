Nick Cave & The Bad Seeds regressam a Portugal em 2020, anunciou a Everything is New. O músico vai subir ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 22 e 23 de abril de 2020.

Os bilhetes para os espetáculos serão colocados à venda no dia 25 de outubro, às 10h00, em nickcave.com e nos pontos de venda oficiais.

Os concertos fazem parte da digressão europeia de promoção ao novo disco do músico, "Ghosteen".

“Ghosteen”, 18.º álbum de originais de Nick Cave e dos Bad Seeds, foi gravado entre 2018 e os primeiros meses de 2019, com mistura de Nick Cave, Warren Ellis, Lance Powell e Andrew Dominik.

Disco com duas partes, em que “as canções do primeiro álbum são as crianças e as canções do segundo álbum são os seus pais”, “Ghosteen é um espírito migratório”, nas palavras de Nick Cave, aquando do anúncio.

O jornal britânico The Guardian deu-lhe cinco estrelas e classificou-o como talvez “o mais bonito conjunto de canções” que Nick Cave e a sua banda já criaram.

O New Musical Express deu-lhe igualmente cinco estrelas e escreveu que “este álbum devastador é o trabalho de um artista que tenta fazer sentido da perda”, numa referência, muitas vezes feita, à morte - súbita e acidental – do seu filho Arthur, em 2015.