As Noites do Parque voltam ao Parque do Choupal, em Torres Vedras, com concertos gratuitos nos três primeiros sábados de agosto, divulgou a câmara.

Leo Middea (Brasil) protagoniza, no dia 3, o primeiro espetáculo, acompanhado por Paulo Novais. No dia 10, será a vez de Chalo Correia em Trio, num concerto em que o angolano radicado em Portugal desde os anos 1990 se faz acompanhar por João Moura (guitarra elétrica) e Galiano (percussão). No dia 17, o palco será ocupado pela banda local Guarda-Rios e depois pelos Vaarwell.