Este é o segundo cancelamento no programa do festival, na última semana, depois de Kali Uchis também falhar o certame, sendo substituída pelo produtor português Branko.

A oitava edição do NOS Primavera Sound arranca hoje, no Parque da Cidade do Porto, com os cabeças de cartaz Solange, Danny Brown e Stereolab, num dia que começa com concertos dos portugueses Dino D’Santiago e Mai Kino.

Termina no sábado e vai ainda receber nomes como J Balvin, Interpol, James Blake e Courtney Barnett na sexta-feira, ‘fechando’ com atuações de Erykah Badu, Jorge Ben Jor, Rosalía e Nina Kraviz, no sábado.