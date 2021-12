Na primeira visita a Portugal, os Now United aproveitaram para gravar o videoclipe do novo single, "Jump". O tema chegou esta quinta-feira, dia 30 de dezembro, ao Youtube e conta com a participação especial de Alta B, um "avatar adolescente".

O tema conta com produção do DJ e produtor R3hab e foi o primeiro videoclipe da banda gravado na Europa.

Veja o vídeo:

"Jump" marca também a estreia de Alta B, um "avatar adolescente, de outro planeta, onde nunca foi capaz de se expressar da maneira que queria". "Ela sempre se sentiu diferentes nunca teve ninguém com quem pudesse compartilhar os seus sentimentos ou paixões. Por isso fugiu de casa e descobriu a Terra. Aqui, rapidamente percebeu que tinha finalmente encontrado aquela coisa perdida que que ansiava há tanto tempo no seu planeta: a humanidade. Através da música e da dança, Alta B explorará a Terra e aprenderá todas as incríveis qualidades que ela tem para oferecer", resume a banda em comunicado.

Veja a reportagem do SAPO Mag nos bastidores das gravações: