Do The New York Times ao jornal alemão Bild, a morte da artista foi notícia um pouco por todo o mundo. Nas redes sociais, centenas de artistas homenagearam a cantora que contava com milhões e milhões de fãs.

Na sexta-feira, dia 5 de novembro, o jornal Folha de S. Paulo, dedicou um editorial a Marília Mendonça. "Nós, brasileiras e brasileiros, que vivemos um grande luto colectivo devido à COVID-19, assistimos com o peito apertado e a doer às cenas que passam nesse momento na televisão. Mais um luto colectivo. No país que não aguenta perder mais ninguém, ainda em luto por grandes nomes da cultura brasileira como Aldir Blanc, Nelson Freire, Paulo Gustavo, Nicette Bruno, Tarcísio Meira, Agnaldo Timóteo, Letieres Leite e Jaider Esbell", sublinharam as jornalistas Camila Appel, Jéssica Moreira e Cynthia Araújo.

"No meio da pandemia, Marília salvou-se muitas vezes, com as suas 'lives' que bateram recordes de audiência. Nos fez chorar, nos fez rir, nos fez sentir, mesmo quando tudo estava em uma eterna suspensão", relembra o texto.

"A morte de uma pessoa conhecida como Marília remexe também nos nossos próprios lutos, os antigos, os recentes, principalmente neste momento, que já estamos em um estado de fragilidade emocional diante de tantas mortes", remata o editorial da Folha de S. Paulo.

Cerca de de 100 mil pessoas marcaram presença no último adeus a Marília Mendonça, cantora que morreu esta sexta-feira, dia 5 de novembro, aos 26 anos. O velório da artista brasileira decorre na Goiânia Arena, confirmou a equipa da cantora nas redes sociais.

A Secretaria Municipal de Mobilidade adiantou ainda que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque.

A morte da artista foi confirmada inicialmente pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado havia informado que a jovem havia sido resgatada com vida.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informa que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", indicaram os bombeiros num comunicado enviado à imprensa.