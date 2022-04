A partir da música do compositor Rossini (1792-1868), a encenadora Teresa Gafeira construiu um espetáculo onde acontecem discussões, lutas, zangas, pazes, danças, cantorias e até um casamento, disse à Lusa na altura da estreia.

Direcionado para crianças maiores de 3 anos e suas famílias, o espetáculo faz parte de um ciclo baseado em clássicos concebido e encenado por Teresa Gafeira.

Com cenografia de Manuel Graça Dias e Egas José Vieira, e bonecos e figurinos de Pedro Proença, “O barbeiro de Sevilha” terá três representações na sala de ensaios do TMJB: no sábado, às 16h00, e, no domingo, às 11h00 e às 15h00.