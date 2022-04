O regresso de Ólafur Arnalds a Portugal decorrerá a 14 de dezembro na Casa da Música, no Porto, e no dia seguinte no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A última vez que Ólafur Arnalds esteve em Portugal foi em 2019 e depois disso, já em tempo de pandemia, gravou e editou, no final de 2020, o quinto álbum de originais, "Some Kind of Peace".

O registo, de música contemporânea instrumental, foi gravado num estúdio que o músico construiu recentemente em Reiquiavique, conta com as participações de Bonono, Josin e JFDR, e inclui ainda uma gravação de voz da cantora Lhasa de Sela, que morreu em 2010.