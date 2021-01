Na passada sexta-feira, a cantora, compositora e atriz Olivia Rodrigo lançou "drivers license", o seu single de estreia, através da Geffen Records. O tema registou o maior pico de reproduções diários na história do Spotify nos Estados Unidos, com 6,1 milhões de streams, ultrapassando quatro recordes de Drake.

O single mantém-se no primeiro lugar do top do Spotify em Portugal, com mais de 50 mil reproduções diárias, e na liderança do top Global da plataforma, atualmente com mais de 13,4 milhões de reproduções diárias – "o valor global mais alto de sempre, de uma música, não associada à época natalícia", avança a Universal Music.

O single também chegou ao primeiro lugar do top da Apple Music e iTunes, em Portugal e a nível global. Já o vídeo oficial de “drivers license” encontra-se no top 10 de tendências do YouTube em Portugal.

A cantora começou por partilhar um excerto da canção da sua autoria no Instagram, no verão de 2020, "recebendo reações incríveis dos fãs, que a inspiraram a entrar em estúdio com o produtor e co-compositor Dan Nigro (Conan Gray, Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen) para terminar o tema", lembra a editora.

Para Olivia Rodrigo, uma das maiores alegrias da vida vem de, deliberadamente, abordar a sua dor mais profunda. "Quando criei a ‘drivers license’, estava a atravessar um desgosto amoroso que foi muito confuso para mim", lembra a jovem cantora. “Colocar todos estes sentimentos numa canção fez com que tudo parecesse muito mais simples e claro – e, no final do dia, acho que este é o propósito da composição. Não há nada como me sentar ao piano no meu quarto e escrever uma canção muito triste. É a minha coisa preferida no mundo", remata.

Olivia Rodrigo vai lançar o seu primeiro EP ainda este ano, criado durante quarentena. "Esta coleção de canções pop alternativas, guiadas pelo piano, apresenta a voz inesquecivelmente honesta de Olivia, revelando o seu talento supremo em captar emoções complexas em música poderosa. Olivia criou uma estreia muito trabalhada e audaciosamente original, canalizando verdade e vulnerabilidade nas suas composições perspicazes e na sua voz cativante, afirmando, assim, o seu estatuto como uma das jovens artistas mais promissoras que surgiram nos últimos anos", avança a Universal Music.

Nomeada pela Variety na lista “Power of Young Hollywood List 2020”, Olivia Rodrigo interpreta o papel de Nini Salazar-Roberts em "High School Music: The Musical: The Series". A cantora escreveu a canção “All I Want” para a banda sonora da série do Disney+.