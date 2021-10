A biografia da fadista Marisa “Os Anéis do Meu Cabelo – A História de Mariza”, de autoria da jornalista Dina Soares, com prefácio de Jason Fine, editor da revista Rolling Stone, chega hoje às livrarias, anunciou a editora Oficina do Livro.

A biografia é publicada quando a criadora de "Caravelas" (Florbela Espanca/Tiago Machado) celebra 20 anos de carreira, e o título remete para um poema de António Botto, "Anéis do Meu Cabelo", que a fadista gravou para o seu segundo álbum, "Fado Curvo" (2004), com uma composição de Tiago Machado. Segundo o comunicado da Oficina do Livro, Mariza afirma que pretende "ser recordada como alguém que tentou, com o maior orgulho, pôr Portugal na história da música do mundo". Mariza dos Reis Nunes, 47 anos, nasceu em Moçambique e "moldou de forma indelével a sua personalidade como mulher e como artista". O livro, segundo a editora, reúne dados da sua carreira, como os discos, os prémios e as distinções, os países onde atuou e o número de concertos anuais.