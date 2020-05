Ambos os discos, que não se encontram à venda em formato físico, estão disponíveis em plataformas digitais como o Spotify, Amazon Music, Apple Music & iTunes, Bandcamp e Soundcloud. As obras também estão acessíveis no Youtube, onde podem ser vistos videoclips que o grupo considera “estranhos e originais” – como “A Maldição da Ilha do Rei Lagarto”, feito com fantoches.

O SAPO Mag conversou com um dos mentores, o guitarrista José Pedro Lopes, sobre muitas ideias estranhas, como “baladas de amor ‘zombie’” e “hinos ao ‘nerdismo’” - tudo com um sabor muito nortenho.

SAPO Mag - Queria que explicasse o conceito dos Barbosas. O humor é uma das bases, certo?

José Pedro Lopes - A banda começou como um projeto descontraído de dois amigos, Pedro Santasmarinas e José Pedro Lopes. Somos os dois do Porto e da área do cinema, apaixonados pelo punk rock e por ficção científica e terror. Trabalhámos juntos em filmes como "M is for Macho" e "M is for Mail" (para o "The ABCs of Death II") ou na longa "A Floresta das Almas Perdidas". Era um na guitarra e outro na bateria. Depressa se juntou o baixista Agostinho Santos, com os mesmos gostos e influências. Somos os três grandes 'nerds' e depressa o conceito evoluiu. Queríamos cantar em português, e queríamos que as músicas refletissem o que gostamos. Não diria que "Os Barbosas" são necessariamente cómicos, mas sem dúvida ilustram o lado parvo dos seus membros.

Também há uma proximidade com filmes de terror no vosso imaginário...

Sim, sem dúvida. Como a nossa base era punk rock "nerd" em português, fizemos músicas que homenageavam coisas que adoramos. "A Maldição da Ilha do Rei Lagarto" reinventa o livro de Ian Livinstone, da coleção Aventuras Fantásticas (onde o leitor era o herói), publicado pela Verbo nos anos 1990. "Eles vêm por ti, Bárbara" é uma balada de amor zombie à Barbara de "A Noite dos Mortos Vivos" de George A. Romero.