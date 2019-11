O espetáculo “Os Nossos Dias Poucos e Desalmados”, que fica patente do Teatro Carlos Alberto (TeCA) de 21 a 30 de novembro, é uma das cinco peças de um ciclo que o Teatro Nacional de São João (TNSJ) dedica ao dramaturgo irlandês Marck O’Rowe, considerado o “responsável pela renovação do teatro na Irlanda, em meados da década de 90”, bem como pelo seu “relançamento internacional”, lê-se no dossiê de imprensa, entregue hoje aos jornalistas.

No próximo dia 18 de novembro, no espaço do TNSJ, vão decorrer leituras de algumas obras do dramaturgo irlandês, e vai ser também lançado o 31.º volume da coleção TNSJ com a editora Húmus, e que reúne três peças de 0’Rowe – “Os Nossos Dias Poucos e Desalmados”, “Made in China” e “Ossário”.

“Made in China”, espetáculo para maiores de 16 anos, vai estar em cena no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, nos dias 25 e 26 de novembro, e conta com Pedro Frias na enceneação.

O ciclo dedicado a 0’Rowe termina nos dias 2 e 4 de dezembro, com os monólogos de Sarna, para maiores de 16 anos, com encenação de João Cardoso, diretor artístico da ASSéDIO, e, na interpretação, com o ator Pedro Frias.

Os ingressos para a peça “Os Nossos Dias Poucos e Desalmados”, um espetáculo para maiores de 14 anos, têm o valor de 10 euros.