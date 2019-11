O voto de pesar, apresentado pela bancada do PCP, partido a que pertenceu, foi aprovado por unanimidade pelos deputados.

No texto, é lembrado a sua carreira e percurso profissional, recordando, nomeadamente, que integrou o quarteto do musico norte-americano Dexter Gordon, no primeiro festival internacional de jazz de Cascais e o seu trabalho na produção da série de Michel Giacometti "O Povo que Canta".

O músico, compositor e crítico Manuel Jorge Veloso, um dos fundadores do Quarteto do Hot Clube de Portugal, morreu em 13 de novembro, aos 82 anos, em Lisboa, vítima de doença oncológica.

Manuel Jorge Veloso nasceu em 21 de maio de 1937, em Lisboa, onde obteve formação musical clássica em violino e composição.

No entanto, foi no jazz, como baterista, que acabou por se notabilizar. Na década de 1960 foi um dos fundadores do Quarteto do Hot Clube de Portugal.