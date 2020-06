Todos os sábados, a partir da meia-noite, Deejay Kamala é o anfitrião da "Party At Home", uma festa com um set ao vivo em cenário digital.

As primeiras edições foram exclusivas do DJ, mas as mais recentes têm tido convidados. A partir da terceira semana, a festa originou também um programa de televisão emitido todas as sextas feiras na SIC Radical.

Este sábado, 6 de junho, é a vez de DJ Poppy vs DJM.Dusa, encontro que marca a estreia da primeira dupla feminina na iniciativa.

As festas podem ser vistas no site da iniciativa, no Facebook ou no Instagram.