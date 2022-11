A peça “O palco de Saramago” será representada na Faculdade de Filologia da universidade, em português e por atores portugueses, tendo sido encenada por Marta Ribeiro, investigadora em Artes Cénicas da Complutense e também ela portuguesa.

“O palco de Saramago”, para já, tem apenas esta representação prevista, mas existe a intenção e o desejo de levar a peça a outras universidades, explicou Marta Ribeiro à agência Lusa.

Antes da representação, também na Faculdade de Filologia da Universidade Complutense de Madrid, será inaugurada a exposição “Voltar aos passos que foram dados”, uma mostra fornecida pela Fundação José Saramago.

“Com a exposição ‘Voltar aos passos que foram dados’, com seleção e composição de textos de Carlos Reis e Fernanda Costa, e design de André Letria, aceitámos o desafio do escritor e construímos uma mostra que faz uma ‘viagem’ pela biografia literária de José Saramago. Deduz-se daí uma ‘narrativa’ que nos leva a encontrar ou a reencontrar, em formato expositivo, as obras e o legado cultural e cívico de um grande escritor”, explica a Fundação José Saramago, na sua página da Internet, depois de recordar uma passagem do livro “Viagem a Portugal”, escrito pelo autor português.

“É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já”, escreveu Saramago, no final de “Viagem a Portugal”.

A “jornada Centenário de José Saramago”, na Universidade Complutense de Madrid, é da responsabilidade do Departamento de Estudos Românicos, Franceses, Italianos e de Tradução da Faculdade de Filologia e a organização coube a Marta Ribeiro e às professoras da instituição Sandra Teixeira de Faria e Maria Colom Jimenez.

A iniciativa conta com a colaboração da Fundação José Saramago.

José Saramago completaria hoje 100 anos.