A "The Beautiful Trauma World Tour", de Pink, tornou-se na digressão feminina mais lucrativa da década. De acordo com a Billboard, a artista acumulou mais de 397 milhões de dólares em 2018 e 2019.

No total, foram vendidos mais de três milhões de bilhetes, tornando-se a décima digressão com a maior bilheteira de sempre.

A digressão "Beautiful Trauma World Tour" chegou ao fim no passado dia 19 de agosto e passeio pelos Estados Unidos, Europa e Austrália. Em outubro, a artista atua no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro.