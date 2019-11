Em declarações à Lusa, João Jesus, da organização do Vagos Metal Fest, disse que os Behemoth são "o maior cabeça de cartaz da história do festival" e "uma das bandas de metal mais solicitadas do mundo".

Os Behemoth, fundados em 1991 e que regressam a Portugal depois de terem atuado em 2018, em Lisboa, juntam-se no cartaz do Vagos Metal Fest aos já anunciados Testament, Asphyx, Trollfest e Harakiri For The Sky.

Nos primeiros meses de 2020, os polacos serão a banda suporte da digressão europeia dos norte-americanos Slipknot, que não passará por Portugal.