A programação da sétima edição do In.Santarém, coordenada por Tiago Fernandes, vai decorrer essencialmente no espaço do Convento de S. Francisco e na antiga Escola Prática de Cavalaria (ex-EPC), onde será possível controlar o número de entradas e assegurar o cumprimento das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde devido à pandemia da COVID-19, afirma uma nota do executivo municipal liderado por Ricardo Gonçalves.

As ações previstas vão cruzar-se com a programação em rede promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) nos 11 municípios que a integram, acrescenta.

A abertura do In.Santarém decorrerá entre as 17h00 e as 22h00 de sexta-feira com os Human´Art e os seus malabares e artes circenses a percorrerem as principais ruas da cidade, num trajeto que culminará na ex-EPC, local onde vai decorrer um concerto com os Três Bairros.

No sábado, a partir das 16h00, o Convento de S. Francisco acolhe a 21.ª Gala de Dança da ADD Tremês/PHIL’S PLACE Santarém, intitulada “Together Now”.

Para 9 de julho está agendada a inauguração do mural de BIGOD (João Domingos), junto à Sede da União de Freguesias da Cidade de Santarém, um concerto pelos Vórtice Project, às 19h00, no Teatro Sá da Bandeira, inspirado nas obras mais emblemáticas do dramaturgo Bernardo Santareno, e, às 22h00, um concerto com Bia Maria, na ex-EPC.

A programação inclui contos de histórias pela associação cultural Aqui Há Gato, concertos de música (sacra, clássica, jazz, moderna), espetáculos de dança clássica e contemporânea, performances, filmes e documentários.

Entre as estreias contam-se o espetáculo de dança contemporânea “Os Vagabundos”, com coreografia de Juan Seller, do Conservatório de Música de Santarém (dia 10, às 22h00), no Convento de S. Francisco.

A ex-EPC vai ser palco dos concertos dos Conjunto! Evite, a 30 de julho, e de Filipe Sambado, no dia 31, numa programação diversificada, com dezenas de iniciativas, que culminará no dia 25 de setembro, com a tradicional serenata do Grupo de Guitarra de Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém a acontecer às 21h30 na ex-EPC.