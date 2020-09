De acordo com a promotora, a programação foi desenhada pelo guitarrista Diogo Clemente e "marca a rentrée musical em Lisboa, dentro da normalidade possível neste período de pandemia", para uma plateia de 600 lugares sentados.

No sábado, os concertos serão com António Zambujo e Buba Espinho, no domingo com os GNR e Cordel e no dia 20 com os Moonspell e com Murais, alterego a solo do baterista Hélio Morais.

HMB e Matay apresentam-se no dia 25, Paulo Flores & Prodígio e Miroca Paris atuam no dia 26 e Bárbara Tinoco e Tainá no dia 27.

Em outubro, no dia 2 o Lisboa no Palco contará com Diogo Piçarra e Irma, no dia 3 Amor Electro e Viva o Samba e, a fechar, no dia 4, Elisa Rodrigues e Pedro Abrunhosa.

"O recinto terá uma lotação reservada a cerca de 600 lugares, sentados, cumprindo todas as normas de distanciamento social, higiene e segurança enunciadas pela Direcção Geral de Saúde", refere a promotora.

Os bilhetes custam 15 euros.