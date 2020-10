O Rock in Rio Lisboa está a preparar a próxima edição, que se realiza em junho de 2021. Esta terça-feira, o festival confirmou mais quatro artistas para o cartaz do Palco Mundo e um novo nome. A Post Malone, Duran Duran, A-ha e Bush, já confirmados para este ano, junta-se Jason Derulo.

No dia 26 de junho de 2021, os Duran Duran e A-ha mantém-se no cartaz do festival para a próxima edição, assim como os britânicos Bush que, juntamente com os portugueses Xutos & Pontapés, completam o alinhamento do dia.

No dia seguinte, 27 de junho, está confirmada a presença de Post Malone - o artista norte-americano que havia sido anunciado para a edição de 2020 e vai subir ao Palco Mundo da Cidade do Rock no mesmo dia que Anitta e HMB, a quem se junta agora um novo nome, Jason Derulo.

"O intérprete, bailarino e compositor norte-americano é um fenómeno na música, e não só. Jason é um dos artistas mais influentes nas redes sociais (quem nunca viu um dos seus vídeos no TikTok ou, pelo menos, alguém na rua a fazer uma das suas coreografias?) e um dos mais tocados nas plataformas digitais e na rádio", lembra a organização.

Para a nona edição do Rock in Rio Lisboa estão, também, confirmados os Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (a 19 de junho, o primeiro de quatro dias de evento), além de Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e David Carreira (20 de junho).

"Uma coisa interessante e positiva é que todos os artistas, a sua maioria, sempre mostrou vontade de continuar [a fazer parte do cartaz]. Não há ninguém de lado nenhum da indústria que esteja satisfeito com tudo o que está a acontecer. Para eles, é muito frustrante não vir para a estrada e ir aos países já programados. Foi uma frustração muito grande", revela Roberta Medina em conversa com o SAPO Mag, acrescentando que a organização esteve "focada em renovar o cartaz".

"Estamos muito felizes com o cartaz. Com uma grande antecedência, já tinha mais de 65% dos bilhetes na rua. Este cartaz agrada a imensa gente - a diferença de perfil de dia para dia. Temos um dia super roqueiro, depois temos um dia super pop, depois temos pop/rock mais jovem e com o Post Malone e temos ainda o dia para o público mais maduro - e o post onde anunciámos Duran Duran, A-ha e Bush, alguém dizia algo do género: 'ai Meu Deus, anunciaram Duran Duran, agora tenho aqui uma miúda de 50 anos histérica", conta a vice-presidente do Rock in Rio Lisboa.

"O dia do Jason Derulo vai esgotar muito rápido. Está muito bom o alinhamento para o público, é muito adequado e os três artistas são muito poderosos. Vai ser um dia onde vai ser difícil parar de dançar. O Jason Derulo é brutal, os miúdos estão viciados neles, a criar vídeos para o Tik Tok com as suas canções", promete Roberta Medina.

Ao SAPO Mag, Roberta Medina frisa que o festival está disposto a implementar todas as regras necessárias e recomendadas para limitar a propagação da COVID-19. "Acredito que os testes rápidos vão resolver o tema das aglomerações. Acho que os grandes eventos vão voltar rapidamente, tudo tem um tempo de amadurecimento, mas os grandes eventos vão continuar a ser grandes eventos", defende.

"Regras. Um grandes evento é um planeta de regras. Não temos problemas com regras, que venham as regras. Agora, um evento como o Rock in Rio Lisboa com capacidade reduzida... não é o Rock in Rio. Nos eventos, nos espetáculos ao vivo, as pessoas querem aquela vibração. Pode-se inventar outra coisa, mas não vai ser igual. Acreditamos em voltar ao formato normal", acrescenta.

Para a vice-presidente do Rock in Rio, os testes rápidos podem ser uma solução. "Acreditamos que o teste rápido é a solução que, neste momento, parece ser a mais interessante, a mais rápida, viável de funcionar e de solucionar o tema de juntar muitas pessoas. É muito simples para uma grande operação montar fluxo de testes, bolhas de testes, distanciamento e tudo o que é preciso. Quem estiver ok entra, quem não estiver, não entra. Acho que é mais por aí", defende.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Os bilhetes serão colocados à venda esta quarta-feira, dia 14 de outubro, no site do Rock in Rio Lisboa e nos locais habituais.