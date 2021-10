“Este livro é um romance. Conta o que está a acontecer no Mediterrâneo – as travessias, os salvamentos, os desembarques, as mortes – e fala da relação entre mim e o meu pai, abordando ainda a doença do meu tio, seu irmão”, afirma o autor, citado pelas Publicações D. Quixote que chancelam a obra.

A apresentação conta com a presença do escritor, também ator e autor de várias obras de não-ficção, e do encenador Jorge Silva Melo.

“Notas Sobre Um Naufrágio” resulta da observação de Enia, acompanhado pelo pai, um médico reformado, dos desembarques na ilha de Lampedusa, na Itália, de migrantes provenientes de vários países africanos.

A tradução para português é de Tânia Ganho. O romance venceu o Premio Anima Letteratura 2017 e o Premio SuperMondello e Mondello Giovani 2018.