A atribuição de medalhas, no âmbito de um vasto programa que assinala esta quarta-feira em Lisboa a efeméride cabo-verdiana, revela “a grande produção artística na diáspora, e particularmente em Portugal”, disse à Lusa o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro.

“Quando falamos da nação diaspórica, costumamos dizer muitas vezes que hoje existe uma quantidade muito grande de produção técnica, científica, artística, cultural e desportiva na emigração”, acrescentou o diplomata.

Na quarta-feira, Dia Nacional da Cultura e das Comunidades cabo-verdianas, o Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV) acolhe as cerimónias oficiais, que contarão com a presença do ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente.

Caberá ao governante a atribuição de seis medalhas de mérito a seis artistas em Portugal, nomeadamente ao cantor Dany Silva, que receberá a mais alta distinção: Medalha de Mérito 1.º Grau.

A Medalha de Mérito 2.º Grau será entregue às cantoras Mayra Andrade e Lura, à poetisa Carlota Barros, ao cantor e compositor Dino D´Santiago e ao Grupo Kolá San Jon (Associação Cultural Moinho da Juventude).

Do programa no CCCV consta a atuação do Grupo Kolá San Jon, do batuque com as Finka Pé e do grupo coral Voz Terra.

“Vamos ter vários eventos de grande porte, organizados em parceria e de autoria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde”, adiantou Eurico Monteiro.

Com a curadoria de Dino D´Santiago e do Djodje Almeida, o espetáculo segue “à descoberta das novas sonoridades”, estando prevista a atuação de Kady, Jéssica Pinta Trumpet, Khyra Tavares, Yeri & Yeni, Pallex, Acácia Maior, David Cruz, João Pina, entre outros.

Criado em 2011, o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades tem como patrono o poeta Eugénio Tavares como patrono, nascido a 18 de outubro de 1897, na ilha Brava, um dos maiores compositores de mornas cabo-verdianas e um dos pioneiros da emigração cabo-verdiana.