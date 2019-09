"Señorita", de Shawn Mendes e Camila Cabello, é a canção mais ouvida do verão no Spotify, de acordo com os dados revelados pela plataforma. Além do single, a relação entre os dois artistas tem dado que falar e os fãs continuam a alimentar os rumores.

Durante um encontro com fãs em Connecticut, uma seguidora do cantor arriscou uma pergunta mais pessoal. "Disseste que nunca te apaixonaste, isso mudou recentemente?", perguntou. "Honestamente, sinto vontade de conversar com vocês sobre essas coisas, mas não sou apenas eu no relacionamento. Há outra pessoa envolvida e não posso dizer as coisas que sinto. Não sou apenas eu a decidir, percebes?", respondeu Shawn Mendes.

Veja o momento:

Nas redes sociais, os fãs do jovem cantor assumiram a resposta quase como uma confirmação do relacionamento com Camila Cabello, apesar de Shawn Mendes não revelar quem é a sua cara metade.