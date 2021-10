Joana Marques foi a convidada da emissão de estreia da segunda temporada do programa de Júlio Heitor. Na entrevista, a humorista foi surpreendida por vários amigos e colegas, como Ricardo Araújo Pereira, Sérgio Conceição ou Luís Franco-Bastos.

"Quando me falou para intervir neste programa, não hesitei porque tenho, tal como a maioria ou a totalidade dos portistas, um carinho muito grande pela Joana. É uma adepta ferrenha do nosso Futebol Clube do Porto e, obviamente, que me faz rir e, não sendo muito alta, é uma grande mulher", começou por frisar o treinador dos azuis e brancos.

Júlio Heitor quis ainda saber se a humorista já tinha sido "Extremamente Desagradável" para Sérgio Conceição. "Já foi 'Extremamente Desagradável', um bocadinho", confessou.

"Arrisquei, é perigoso. Acho que as pessoas não se atrevem muito, mas correu bem", acrescentou Joana Marques.

Veja aqui o vídeo.