O Coliseu do Porto recebe no próximo dia 30 de abril o espetáculo "We Are Together", que junta vários artistas nacionais em palco. "Em segurança, o We Are Together marca o tão esperado regresso aos palcos, protagonizado por artistas resilientes, das mais diversas áreas do entretenimento", frisa a promotora.

David Antunes & The Midnight Band, Pedro Fernandes, João Paulo Rodrigues, Vanessa Silva, Berg e FF vão subir ao palco da sala da cidade Invicta. Simone de Oliveira será uma das protagonistas do espetáculo, sendo que será a última vez que a artista irá atuar a Norte antes do adeus aos palcos.

O concerto solidário tem como objetivo ajudar o IPO Porto e a União Audiovisual. "Dos mais consagrados artistas, aos mais jovens talentos, a música vai apoiar dois setores deveras afetados pela pandemia. Se por um lado a luta do IPO Porto continuou, tratando doentes e apoiando famílias numa altura mais preocupante, por outra chega ao longo do último ano a necessidade de apoiar o setor da cultura que ficou sem atividade", frisa a promotora em comunicado.

Foram os primeiros a fechar e serão um dos últimos a regressar à atividade plena, deixando milhares de profissionais em difíceis condições de sobrevivência. A União Audiovisual com a solidariedade dos portugueses tem ajudado centenas de famílias do setor da cultura que viram os seus rendimentos desaparecer", remata.

Os bilhetes para o espetáculo promovido pela ZOME já se encontram à venda nos locais habituais.