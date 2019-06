Se surge o amor, sem “nada de tecnológico, como a coisa mais fluida e orgânica que pode acontecer”, o “contraste” entre um interior que é “um dos vários países dentro do país” e “conceitos que nos desumanizam” enquanto pessoas, através de “ferramentas que nos colhem a liberdade”.

“O que acontece numa vila no interior do interior de Portugal perante este atropelamento da tecnologia? O que é que acontece às pessoas?”, questiona o encenador.

Em Vila Velha do Pinheiro, cruza-se o autarca local, o norte-americano B Jobs, saído de Silicon Valley e da cultura de empreendedorismo e 'startups', e a francesa Geneviève, uma jornalista que traz “a paixão”, mas também uma capacidade de “colocar a desgraça no centro da vida das pessoas, o espetáculo mais degradante da condição humana”.

Ao lado de um cenário “despojado” e que pode ser manipulado e alterado consoante as necessidades do espetáculo está uma série de câmaras que detetam o movimento dos atores e os relacionam com o 'videomapping'.

Com libreto de Carlos Tê e José Topa e composição de Telmo Marques, “Simplex” é interpretado pela soprano Teresa Nunes e pelo tenor Miguel Leitão, além dos músicos: o clarinetista Crispim Luz, a violoncelista Susana Lima e o pianista Sérgio de A.

Num “corpo de palco” que assume quase a função de uma personagem, a iluminação é de Mariana Figueroa com ilustrações de Sara Feio, combinando com o 'videomapping' a cargo de Hugo Mesquita, numa coprodução entre o Contratempus e o Teatro Municipal do Porto.

Depois do Porto, no sábado e no domingo, o espetáculo vai passar por Paredes de Coura, lugar onde “foi construído na prática”, mas também por cidades como Leiria, Braga ou Loulé, entre outras.