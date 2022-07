Depois do single de estreia, "Que Cor Tem Lá", "O Destino do Clã" é o novo tema do projeto que nasce do encontro dos cantautores e multi-instrumentistas brasileiros Luizga, Gustavito e Nanan. O SAPO Mag estreia em exclusivo a canção e o videoclip:

Em linha com a abordagem minimalista do primeiro single, "Sonhar Feito Planta" é cantado a três vozes e tocada a dois violões e um baixo acústico, "um reflexo da gravação do disco em condições elementares, no interior do estado de Minas Gerais, no centro do Brasil", assinala a promotora em comunicado. Além dos instrumentos, foram utilizadas sementes e folhas da vegetação nativa para a percussão.

Escrita por Luizga, também conhecido como Luiz Gabriel Lopes, "Sonhar Feito Planta" já tinha surgido no seu disco a solo, "SÓIS" (2021), mas ganha aqui uma vertente acústica, com arranjos assinados pelos três músicos.

A letra versa sobre os "ciclos da vida na perspetiva de observação do reino vegetal", diz Luizga, utilizando a imagem de uma "planta que enraíza, cresce, dá flor e fruto, para depois secar e morrer" como símbolo da "superação dos desafios". O tema contribui para acentuar a "temática existencialista do disco", que assume "a perspetiva do planeta, das águas e das plantas".

O Destino do Clã foi gravado em abril de 2021, numa residência artística de uma semana "dentro de um pequeno quarto, sem isolamentos acústicos e com a ambientação do bioma do cerrado brasileiro" da Lapinha da Serra, uma área natural protegida do estado de Minas Gerais.

O álbum, que junta MPB, folk, pop e tradições indígenas, afro-brasileiras e latino-americanas, deverá ser editado no segundo semestre de 2022.