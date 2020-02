Depois de "Somebody's Knocking", editado o ano passado, Mark Lanegan anunciou um novo álbum. "Straight Songs of Sorrow" esta agendado para 8 de maio, através da Heavenly Recordings/PIAS.

O próximo disco do norte-americano conta com as participações de Greg Dulli, Warren Ellis, John Paul Jones e Ed Harcourt, entre outros, e já conta com uma canção de avanço, "Skeleton Key".

O disco "apresenta 15 canções inspiradas numa história: a sua história de vida, conforme vem documentada no seu próprio e novo livro de memórias, 'Sing Backwards And Weep'", anuncia a editora em comunicado.

"'Straight Songs Of Sorrow' combina vários elementos musicais dos primeiros álbuns de Mark Lanegan com as construções sintetizadas de trabalhos posteriores", acrescenta.

O músico de Seattle fez parte dos Screaming Trees, Queens of the Stone Age e Gutter Twins e iniciou um percurso a solo em 1990. "Straight Songs of Sorrow" será o seu 12.º álbum em nome próprio.

Mark Lanegan já atuou várias vezes em Portugal. Os concertos mais recentes decorreram no Lisboa ao Vivo e no Hard Club, no Porto, em outubro do ano passado.

Alinhamento de "Straight Songs of Sorrow":

1. I Wouldn't Want To Say

2. Apples From A Tree

3. This Game Of Love

4. Ketamine

5. Bleed All Over

6. Churchbells, Ghosts

7. Internal Hourglass Discussion

8. Stockholm City Blues

9. Skeleton Key

10. Daylight In The Nocturnal House

11. Ballad of the Dying Rover

12. Hanging On (For DRC)

14. At Zero Below

15. Eden Lost And Found