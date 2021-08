Com encenação de Nuno Cardoso, a peça assinala a primeira incursão do criador, que também é diretor artístico do S. João, no cânone da dramaturgia portuguesa.

“A Castro” ou a “Tragédia mui sentida e elegante de Dona Inês de Castro” é a da autoria do poeta António Ferreira, foi publicada em 1587 e estreada em Coimbra, inaugurando a tragédia clássica em Portugal.

“Castro”, com que o São João assinalou, em março de 2020, o início das comemorações do centenário daquele teatro nacional, terá duas sessões, no Grande Auditório do CCB, às 19h00.

A interpretar a peça estão Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Pedro Frias e Rodrigo Santos.

A dramaturgia é de Ricardo Braun, os figurinos do ‘designer’ Luís Buchinho e a cenografia de F. Ribeiro. A peça tem desenho de luz de José Álvaro Correia, sonoplastia de João Oliveira e vídeo de Fernando Costa.