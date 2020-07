Os três teatros municipais de Lisboa lançaram um ‘voucher’, chamado “Vale Futuro”, no valor de 10 euros, que dá acesso a um desconto único e cujo valor reverte na íntegra para o Fundo de Solidariedade com a Cultura.

“Com este desconto e o pagamento de cinco euros o público tem acesso a um bilhete (à exceção do LU.CA onde terá direito a um bilhete de adulto e outro de criança), para os espetáculos assinalados, entre 01 de setembro e 31 de dezembro de 2020”, pode ler-se no comunicado conjunto do LU.CA, São Luiz e Teatro do Bairro Alto.

O valor em causa reverte para o fundo criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Gestão dos Direitos dos Artistas, Audiogest e GEDIPE.