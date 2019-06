Nos últimos 15 anos, o projeto Terras sem Sombra tem desafiado o público "a experimentar, sentir e viver, muito de perto, o património único do Alentejo, revelando o que há de mais interessante na região". Este fim de semana, o festival chega a Barrancos.

No sábado, dia 8 de junho, às 18h30, o Cineteatro de Barrancos recebe um recital da contralto norte-americana Ellen Rabiner. A cantora estará acompanhada ao piano pelo maestro Nuno Margarido Lopes.

"O concerto em Barrancos, intitulado 'Convite à Viagem: Espaços, Memórias e Tempos do Canto Lírico' traça uma panorâmica desta tradição, do Barroco à actualidade, e revela a abrangência do repertório da cantora, uma das grandes vozes mundiais da transição do século XX para o XXI", frisa a organização.

Também no sábado, no Parque Natureza de Noudar e Herdade da Coitadinha, realiza-se o "Ler o Céu e as suas Tradições: Da Astrologia à Astrofísica". "Aqui, o alvo é uma visita guiada ao magnífico céu nocturno de uma das zonas mais escuras de Portugal. Os participantes orientar-se-ão pela estrela polar, identificarão as constelações e conhecerão lendas associadas a este mundo misterioso", explica a promotora em comunicado.

No domingo, dia 9, a "é dedicada ao conhecimento da prevenção e combate do fogo num território raiano de elevado valor ambiental". A iniciativa conta com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Barrancos e dos serviços de combate aos incêndios florestais dos Governos da Andaluzia e da Extremadura, sendo guiados pelo engenheiro florestal Diogo Nascimento, pelo técnico de Ambiente José Perdigão e pelos coordenadores operacionais Carlos Pica, Alejandro Anarte e José Correa.