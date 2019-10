Os The Coming is Coming vão atuar esta quarta-feira, 16 de outubro, no Hard Club, no Porto, e na quinta-feira, 17 de outubro, no Lux, em Lisboa.

O trio londrino vem apresentar o álbum "Trust in the Lifeforce of the Deep Mistery", lançado em março, e o mini-álbum "The Afterlife", editado em setembro, dois registos que dão continuidade à fusão de jazz, eletrónica, funk e psicadelismo iniciada no EP "Prophecy" (2015) e mantida em "Channel the Spirits" (2016), o primeiro longa-duração.

"The Comet Is Coming é a banda sonora de um apocalipse imaginário", descreve a promotora do evento. "No rescaldo da destruição sonora generalizada, que sons permanecem? Quem levará os sobreviventes a novos mundos sonoros? Quem irá mapear a nova fronteira?", questiona.

"Num depósito qualquer de Londres, em 2013, uma reunião aconteceria entre três cosmonautas musicais. Juntos uniram energias para construir uma embarcação poderosa o suficiente para transportar qualquer parte para o espaço exterior", recorda ainda ao apresentar o projeto inspirado nas amálgamas e linguagens experimentais de Sun Ra, Frank Zappa ou Jimi Hendrix.

A abertura de portas do concerto no Porto está agendada para as 20h30. Em Lisboa, as portas deverão abrir às 22h00.